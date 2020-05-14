Двух пропавших на Чукотке мальчиков нашли мертвыми

Двух братьев семи и шести лет, пропавших в поселке Беринговский на Чукотке 12 мая, нашли мертвыми. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.

Мальчики 2014 и 2012 годов рождения ушли гулять во вторник, и в назначенное время домой не вернулись.

Родители вызвали полицию, после чего правоохранители и сотрудники Росгвардии начали поиски детей.

«В ходе проведения поисковых мероприятий дети были обнаружены без признаков жизни на территории поселка Беринговский», — приводит сообщение следователей ТАСС.

Тела детей были обнаружены недалеко от дома под слоем снега. Выясняются все обстоятельства гибели мальчиков, назначены судебно-медицинские экспертизы.

В марте сообщалось, что в реке села Песчанка Саратовской области было обнаружено тело 12-летнего мальчика, пропавшего в ноябре прошлого года.