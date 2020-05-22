Двух российских подростков нашли мертвыми в жилом доме

22 мая 2020     17
Двух российских подростков нашли мертвыми в жилом доме

В Петербурге найдены тела двух подростков в жилом доме на Кронверкском проспекте в Петроградском районе. Об этом сообщили «Интерфаксу» в региональном управлении МВД.

В квартире был обнаружен 15-летний школьник, 16-летний студент промышленно-технического колледжа лежал у входа на чердак в том же подъезде. Он пропал четыре недели назад из дома в Приморском районе города, уточнил источник агентства. Его мать была госпитализирована с подозрением на коронавирус.

На телах не обнаружены следы насильственной смерти. На месте происшествия полицейские изъяли пакетик с порошком. Погибшие подростки были из неполных семей и состояли на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

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Источник: Лента.Ру

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