Джоан Роулинг обвинили в трансофобии

8 июня 2020     12
Джоан Роулинг обвинили в трансофобии

Британскую писательницу Джоан Роулинг, написавшую серию книг о волшебнике Гарри Поттере, обвинили в трансофобии после ее записи в Twitter.

Роулинг сделала репост публикации из СМИ с заголовком: «Мнение: после COVID-19 нужно создать более справедливый мир для людей, которые менструируют». Писательница прокомментировала статью словами: «”Люди, которые менструируют”. Я почти уверена, что было какое-то слово для этих людей. Жунщины? Жанщины?».

В результате пользователи сети обвинили Роулинг в трансофобии (враждебное отношение к трансгендерным и транссексуальным людям — прим. «Ленты.ру»). Однако она ответила, что знает и любит транс-людей.

В декабре 2019 года Роулинг стала лидером рейтинга самых высокооплачиваемых писательниц мира. Ее доход эксперты оценили в 92 миллиона долларов (5,7 миллиарда рублей).

Источник: Лента.Ру

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