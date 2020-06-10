Джоан Роулинг рассказала о пережитом сексуальном насилии

10 июня 2020     11
Джоан Роулинг рассказала о пережитом сексуальном насилии

Британская писательница Джоан Роулинг, написавшая серию книг о волшебнике Гарри Поттере, рассказала о пережитом сексуальном насилии. Об этом сообщает The Telegraph.

По словам Роулинг, ей было около двадцати лет, она была уязвима, а мужчина, личность которого она не стала раскрывать, «воспользовался ее положением».

Таким образом писательница попыталась оправдаться после обвинений в трансфобии. 7 июня Роулинг сделала репост публикации из СМИ с заголовком: «Мнение: после COVID-19 нужно создать более справедливый мир для людей, которые менструируют». Писательница прокомментировала статью словами: «”Люди, которые менструируют”. Я почти уверена, что было какое-то слово для этих людей. Жунщины? Жанщины?» В результате пользователи сети обвинили писательницу во враждебном отношение к трансгендерным и транссексуальным людям.

Это не первый случай, когда Роулинг обвиняют в трансфобии. Весной 2018 года писательницу раскритиковали за лайк поста, в котором говорилось о трансгендерах как о «мужчинах в платьях».

Источник: Лента.Ру

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