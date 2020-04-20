Джокович выступил против вакцинации от коронавируса

20 апреля 2020     17
Джокович выступил против вакцинации от коронавируса

Сербский теннисист Новак Джокович заявил, что рискует лишиться возможности выступать, если для участия в турнирах в будущем потребуют вакцинации от коронавируса. Об этом он рассказал в ходе трансляции в своем Facebook, передает The Guardian.

32-летний серб выступает против прививок. «Я не хочу, чтобы меня принуждали к вакцинации, чтобы иметь возможность путешествовать. Если это сделают обязательным, что я буду делать? Придется принять серьезное решение», — заявил Джокович.

1 апреля стало известно, что Уимблдон отменили из-за пандемии коронавирусной инфекции. Организаторы отказались от проведения теннисного турнира без зрителей. Таким образом, Уимблдон не состоится впервые со времен Второй мировой войны.

Джокович — первая ракетка мира в одиночном разряде. На его счету 17 побед на турнирах серии «Большого шлема».

Источник: Лента.Ру

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