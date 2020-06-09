Ефремов дал первый комментарий о ДТП

9 июня 2020     7
Ефремов дал первый комментарий о ДТП

Российский актер Михаил Ефремов назвал чудовищным ДТП, в котором по его вине умер человек. Об этом актер заявил во вторник, 9 июня.

Также Ефремом заявил, что согласен на домашний арест.

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Источник: Газета Известия

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