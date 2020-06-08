Ефремов попал в серьезную аварию

8 июня 2020     18
Ефремов попал в серьезную аварию

Российский актер Михаил Ефремов попал в серьезную аварию в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По словам очевидцев, артист находился в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля. Согласно предварительным данным, пострадали несколько человек.

В начале марта произошел еще один инцидент с Ефремовым. Он не смог улететь из Санкт-Петербурга в Ригу: актера, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, не пустили на борт самолета. В отношении артиста составлен протокол об административном правонарушении.

Источник: Лента.Ру

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