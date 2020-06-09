Ефремова отпустили под подписку о невыезде после аварии

9 июня 2020     24
Ефремова отпустили под подписку о невыезде после аварии

Российского актера Михаила Ефремова отпустили под подписку о невыезде после аварии, произошедшей на Смоленской площади в Москве. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

«Михаил Ефремов был отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении», — рассказал собеседник агентства.

Материалы по теме

23:32 — 8 июня

Вечером 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил в серьезное ДТП в районе Смоленской площади в Москве. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с небольшим фургоном. Водителя фургона Сергея Захарова зажало в машине, он серьезно пострадал. Мужчину смогли реанимировать в машине скорой помощи. Он был доставлен с многочисленными травмами в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Позднее Захаров скончался в больнице.

Актер практически не пострадал. Его задержали и отправили на медицинское освидетельствование. Экспертиза показала наличие алкоголя в крови. Позднее он признался, что не помнит момент столкновения, но предполагает, что выехал на встречную полосу, чтобы обогнать другую машину. В отношении Ефремова возбудили уголовное дело.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Разведчики Черноморского флота отработают действия в тылу условного противника
Разведчики Черноморского флота отработают действия в тылу условного противника

На Черноморском флоте начался лагерный сбор разведчиков разных соединений и частей армейского корпуса. Им предстоит в течение месяца выполнять задания …


Вести Севастополь. 9.06.2020
Вести Севастополь. 9.06.2020. Выпуск 9:00

Главные темы программы: – Нужен только паспорт. В МФЦ ждут иногородних жителей, которые хотят голосовать в Севастополе о внесении изменений …


В Крыму 11 новых случаев коронавируса
В Крыму 11 новых случаев коронавируса

За сутки в республике Крым зафиксировано 11 случаев COVID-19. Три случая – в Симферополе, 5 – в Феодосии и еще …


Суд признал севастопольца виновным в шпионаже
Суд признал севастопольца виновным в шпионаже

Уроженец Севастополя, 1970 года рождения, 9 июня решением городского суда признан виновным в шпионаже. Мужчина собирал, хранил и передал представителю …


Ефремова отпустили под подписку о невыезде после аварии
Ефремова отпустили под подписку о невыезде после аварии

Российского актера Михаила Ефремова отпустили под подписку о невыезде после аварии, произошедшей на Смоленской площади в Москве. Об этом сообщил …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты