ЕГЭ проверит искусственный интеллект

17 июня 2020     15
ЕГЭ проверит искусственный интеллект

В этом году с помощью алгоритма на основе нейросети проанализируют результаты не только основного этапа проведения госэкзамена, но и дополнительного периода, сообщили «Известиям» в Рособрнадзоре. Такой метод проверки позволит выяснить, сам ли ученик написал свою работу.

«Обезличенные образы бланков загружаются в специальное программное обеспечение, которое работает по типу нейронной сети. Перед тем как проверять бланки нейронную сеть «обучают» на обезличенных образах экзаменационных работ прошлых лет. Программа выделяет группы бланков, в которых, предположительно, присутствуют разные почерки», — сказали в службе.

Следующий этап — просмотр бланков, найденных программой, группой специалистов. Если предположение о том, что работа может быть написана разными людьми, сохраняется, специалисты Рособрнадзора просматривают видеозаписи экзаменов, и направляют такие работы в регион и, в отдельных случаях, на почерковедческую экспертизу.

В прошлом году анализ проводился только на работах основного этапа ЕГЭ. В этом году планируется проводить анализ экзаменационных работ одного участника экзамена, написанных в разные периоды, уточнили в Рособрнадзоре.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

Доверяй, но перепроверяй: анализ результатов ЕГЭ ужесточат

Источник: Газета Известия

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