Емельяненко оскорбил Тактарова за критику кавказского народа

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко в Instagram оскорбил бывшего бойца MMA и киноактера Олега Тактарова за критику кавказского народа.

«Тактаров, ты — проститутка! Ты же когда приезжал на Кавказ, тебя встречали, кормили, потчевали, внимание оказывали. Ты же довольный отсюда уехал! Мне открытым текстом пишут и говорят, что ты гондон», — заявил Емельяненко. Он отметил, что нельзя судить о всем кавказском народе из-за разногласий с определенными личностями.

19 апреля Тактаров раскритиковал деятельность российского журналиста Владимира Соловьева. Он назвал журналиста «убогим существом», а его работу мерзкой.

Тактаров известен по выступлениям в UFC. Он становился победителем шестого турнира организации, одолев в финале американца Тэнка Эббота. Кроме того, россиянину удалось построить актерскую карьеру в США. Он снялся в таких фильмах, как «15 минут славы» и «Хищники».

Источник: Лента.Ру