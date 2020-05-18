Ереван опроверг сообщения об участии деда Пашиняна в ВОВ на стороне немцев

Армения опровергла информацию о том, что дед нынешнего премьер-министра страны Никола Пашиняна в годы Великой Отечественной войны сражался против Красной армии. Об этом в понедельник, 18 мая, сообщила пресс-секретарь главы правительства Мане Геворкян.

«9 мая мы отметили 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Однако атмосферу всеобщего праздника омрачили публикации некоторых СМИ, в которых муссируется информация о деде премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Тот факт, что за основу были взяты данные, не прошедшие детальное изучение на предмет достоверности, говорит либо о халатном отношении, либо об ангажированности данных публикаций», — цитирует ее официальный телеграм-канал МИД Армении.

Она подчеркнула, что подобные комментарии распространяются сугубо в политических целях.

«Распространение подобной лживой информации порочащей память ветерана, сражавшегося за свободу Родины, особенно в годовщину Великой Победы, является вопиющим кощунством и крайне неприемлемо», — добавила Геворкян.

Упомянутые публикации ссылаются на созданную министерством обороны России базу данных, где указано, что некий Николай Вартанович Пашинян, который, по утверждению авторов, является дедом премьер-министра Армении, воевал против Красной Армии в рядах Вермахта.

8 мая президент России Владимир Путин адресовал поздравительное послание народу Армении по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.Путин выразил уверенность, что общая память о подвиге отцов и дедов будет способствовать конструктивному развитию двустороннего сотрудничества стран в различных сферах.