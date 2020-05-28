ЕС продлил на год санкции против Сирии

Совет Евросоюза продлил на год санкции в отношении правительства Сирии. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг, 28 мая, на официальном сайте организации.

«Совет сегодня продлил ограничительные меры против сирийского режима еще на один год, до 1 июня 2021 года. В соответствии со стратегией ЕС в отношении Сирии, ЕС решил сохранить свои ограничительные меры <…> поскольку репрессии против гражданского населения продолжаются», ― отмечается в заявлении.

В Совете ЕС добавили, что в настоящее время санкционный список включает в себя 273 человека и 70 субъектов, на которые распространяется заморозка активов.

Ранее, 19 мая, министр здравоохранения Сирии Низар Язиджи, выступая на 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, заявил, что борьбу с коронавирусной инфекцией в стране «затрудняют жестокие и несправедливые санкции, введенные Соединенными Штатами и Евросоюзом против Дамаска».

1 мая постпредство России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявило, что организация практикует двойные стандарты при расследовании по возможному применению химоружия в Алеппо в ноябре 2018 года.

Российские дипломаты указали на необоснованное обвинение РФ в отказе сотрудничать с ОЗХО по инциденту при том, что российские военные в январе 2019 года передали миссии по установлению фактов возможного применения химоружия в Сирии материалы и образцы, касающиеся дела.

24 ноября 2018 года террористы атаковали кварталы сирийского Алеппо. Они выпустили содержащие хлор снаряды по жилому району аль-Халидия, улице Нил и району аз-Захра. В результате атаки пострадали 107 мирных жителей, среди которых есть женщины и дети.

На следующий день российские военные выявили позиции артиллерии террористов, после этого самолеты ВКС РФ нанесли удары, уничтожив боевиков.