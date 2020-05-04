ЕС за день собрал €7,4 млрд на разработку вакцины от коронавируса

Участники международной донорской онлайн-конференции, созванной по инициативе Евросоюза, за первый день мероприятия собрали €7,4 млрд на разработку вакцины от коронавируса. Такое заявление в понедельник, 4 мая, сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Таким образом мероприятие практически полностью достигло поставленной цели ― собрать €7,5 млрд евро на разработку вакцины.

Как стало известно, среди стран, пожертвовавших средства на всемирные исследования по поиску лекарства от инфекции Германия ― €525 млн, Франция ― €500 млн и Италия ― €140 млн. Также многомиллионные транши для нужд разработки вышеуказанной вакцины переведут страны Вишеградской группы (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия) ― €3 млн и Бельгия ― €27 млн.

В Евросоюзе также не остались в стороне и сообщили о намерении выделить €1 млрд для данных целей.

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