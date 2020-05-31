Еще 1855 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

1855 пациентов с ранее подтвержденным коронавирусом полностью выздоровели в Москве за минувшие сутки. Об этом в воскресенье, 31 мая, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Накануне, 30 мая, генеральный директор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов рассказал о разработке назальной вакцины против коронавируса. Он также сообщил, что на сегодняшний день центр отобрал три перспективных препарата для лечения инфекции. К клиническим испытаниям планируется приступить в конце июня и завершить их в сентябре.

28 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что власти надеются получить вакцину от коронавируса до второй волны эпидемии.

20 мая вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о проведении в России клинических испытаний препаратов от COVID-19. Она отметила, что данные исследования ведутся в стране по пяти лекарствам, в том числе по препаратам отечественных производителей.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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