Еще 71 пациент с коронавирусом скончался в Москве

За минувшие сутки в Москве скончался 71 пациент с подтвержденным диагнозом пневмония и положительным тестом на коронавирус.

Общее число жертв COVID-19 в столице возросло до 2254, сообщили 28 мая в оперштабе.

Ранее, в среду, мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 1 июня в столице смягчается введенный до 14 июня из-за распространения коронавируса режим самоизоляции и снимается ряд ограничений.

Москвичи смогут выходить из дома на прогулки три раза в неделю, а также заниматься спортом на открытом воздухе. Соблюдение масочно-перчаточного режима остается обязательным.

Выходить нельзя будет гражданам с COVID-19 или тем, кто имеет симптомы заболевания.

Также стало известно, что Минздрав опубликовал новые рекомендации о формировании статистики, согласно которым люди, с положительным тестом на COVID-19, но отсутствием симптомов, не будут включаться в статистику заболеваемости и смертности.

По состоянию на 27 мая, в России выявлено более 370 тыс. случаев COVID-19, умерли 3,9 тыс. пациентов, выздоровели ― 142 тыс.

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