Еще один вертолет привлекли к ликвидации последствий ЧП в Норильске

К ликвидации последствий разлива дизельного топлива в Норильске Красноярского края привлечен дополнительный вертолет Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС), сообщает телеканал РЕН ТВ в четверг, 11 июня, со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«За прошедшие сутки общими усилиями собрано 3574 кубометров топливно-водяной смеси, что нарастающим итогом составляет 12 530 кубометров», — отметили в МЧС.

Также в ведомстве уточнили, что к работам привлечены более 680 человек и более 260 единиц техники, а также 11 воздушных судов, из которых три — от МЧС.

Предельно допустимая концентрация в пробах воды загрязненных дизельным топливом водоемов в Норильске превышена в 24 раза, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение оперативных служб.

Всего взято 243 пробы, в том числе 199 проб воды, 12 проб отложений дна и 32 пробы грунта.

Чтобы предотвратить дальнейшее загрязнение водоемов топливом, специалисты устанавливают дополнительные боновые заграждения. К настоящему времени установлено 32 линии боновых заграждений на реке Амбарной и две — на реке Пясина общей протяженностью более 3,8 км.

10 июня пробы воды в районе разлива топлива в Норильске показали превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных примесей в 120 раз.

Разгерметизация резервуара хранения дизельного топлива произошла в Норильске 29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, дочерняя компания «Норникеля»). Порядка 20 тыс. т топлива попало в две реки — Амбарную и Дальдыкан.

В Генпрокуратуре России причиной ЧП считают просадку грунта. Ростехнадзор не исключает версию изношенности оборудования. ПАО «Норильский никель» сообщило, что полностью профинансирует все восстановительные работы.

Возбуждены уголовные дела о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ), порче земли (ч. 1 ст. 254 УК РФ) и загрязнении вод (ст. 250 УК РФ), они объединены в одно производство. Начальник цеха ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин, задержанный по делу о ЧП в Норильске, арестован.