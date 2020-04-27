Еще три региона Италии попросили военных РФ помочь в борьбе с COVID-19

27 апреля 2020     9
Еще три региона Италии попросили военных РФ помочь в борьбе с COVID-19

Власти итальянских регионов Пьемонт, Апулия и Фриули-Венеция-Джулия обратились в России с просьбой отправить российских военных для помощи в борьбе с пандемией кооронавируса. Об этом со ссылкой на посла РФ в Италии Сергея Разова сообщила в воскресенье, 26 апреля газета «Красная звезда».

По словам дипломата, новости о работе российских военных облетели всю Италию. В посольство поступают сотни звонков и благодарственных писем в адрес России и президента Владимира Путина. Также Разов отметил, что «если бы российские военные делали не то, что требуется» таких просьб не поступало бы».

По последним данным службы гражданской обороны, в Пьемонте зарегистрированы более 23,8 тысячи случаев заражения коронавирусом, скончались 2699 человек. По-разному ситуация с пандемией коронавируса складывается в других областях Италии, пишет издание.

Ранее 26 апреля в Италии было зафиксировано рекордно низкое число жертв коронавирусной инфекции за сутки с 15 марта — 260 человек.

Ранее сообщалось, что российскиe военные специалисты совместно c коллегами из итальянской армии провели дезинфекцию в трех пансионатаx для пожилых людей в провинции Брешиa в Ломбардии.

21 апреля сообщалось, что врачи из России совместно с итальянскими коллегами приняли на лечение 70 инфицированных в полевом госпитале Бергамо.

16 апреля итальянские врачи поблагодарили медиков из России за помощь в борьбе с коронавирусом в Бергамо — одном из эпицентров распространения болезни в Италии.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. Согласно последним данным Worldometer, в Италии зафиксировано более 189,9 тыс. случаев заболевания, скончались более 25,5 тыс. пациентов.

Источник: Газета Известия

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