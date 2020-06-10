Есть только гиг: тарифам на связь прогнозируют рост на 5-15%

Операторы связи готовятся к пересмотру тарифов. Лидеры рынка пока не объявляют об этом, но некоторые игроки и аналитики прогнозируют рост на уровне 5-15% в этом году. Это произойдет из-за падения выручки в телеком-сфере — у мобильных операторов, провайдеров, операторов спутниковой связи. За январь-апрель этого года она снизилась на 2,6%, в том числе в первый карантинный месяц — на 4% год к году. Схожих цифр эксперты ожидают и от майской статистики. Выручка падает из-за обнуления доходов от международного роуминга, сокращения продаж на фоне закрытия салонов связи и повышения закупочной стоимости импортного оборудования. Предполагается, что восстановление отрасли займет около года.

Вынужденная необходимость

Выручка компаний от оказания телекоммуникационных услуг населению за четыре месяца 2020-го, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизилась на 2,6% — до 116,4 млрд рублей. Такие данные приводит Росстат в своем отчете о социально-экономическом положении России с января по апрель. Самое заметное падение пришлось на первый «карантинный» месяц — апрель. Тогда выручка телеком-компаний снизилась на 4%. ​

Как пояснили «Известиям» в пресс-службе Росстата, в мониторинг попали все компании с кодом 61 общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) «Деятельность в сфере телекоммуникаций», оказывающие услуги частным потребителям. Это мобильные операторы, провайдеры, операторы спутниковой связи.

Ранее «Известия» писали, что, по данным Центробанка, до введения режима самоизоляции в адрес телеком-компаний поступило как минимум на треть больше платежей, чем в месяц карантина (апрель).

Падение доходов от оказания телекоммуникационных услуг в апреле 2020 года ранее прогнозировалось «большой тройкой», указал управляющий по стратегическому маркетингу Промсвязьбанка Андрей Бархота. В итоге, операторы вынуждены будут повысить цены на 15%, допустил аналитик «Финам» Леонид Делицын.

Рост тарифов на услуги связи в этом году может достичь 5-10% во второй половине года, сказал «Известиям» директор по развитию и управлению продуктами оператора Danycom Петр Кушиков. Он объяснил это сокращением ARPU (Average revenue per user — средняя выручка на одного пользователя) год к году.

Существуют предпосылки для роста тарифов и на услуги проводной связи, отметил генеральный директор телеком-компании «ОБИТ» Андрей Гук. На это влияет спад бизнес-активности и повышение закупочной стоимости импортного оборудования.

Другие операторы пока говорят, что стремятся сдерживать цены на свои услуги из-за высокой конкуренции и снижения платежеспособности населения. Об этом «Известиям» сообщили в Tele2, «Ростелекоме», «Акадо Телекоме» и «Алмателе».

Повысить цены действительно будет непросто, соглашается эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Константин Карпов. Если это и произойдет, то будет связано, скорее, с ростом издержек из-за девальвации рубля и инфляции.

Вопрос пересмотра тарифов на связь в сторону увеличения назрел давно, говорит начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко. «Фридом Финанс» прогнозировал повышение на уровне 8% в этом году, но, возможно, в среднем тарифы будут расти вдвое медленнее. Венчурный предприниматель, директор «Казахтелекома» Алексей Буянов предположил, что услуги подорожают на 5-7%.

Все еще дома

Аналитик «Ренессанс Капитала» по телекоммуникационному сектору Александр Венгранович называет основными эффектами, повлиявшими на падение выручки в этой сфере, обнуление доходов от международного роуминга, которые составляли до 3% от выручки мобильных операторов, и сокращение продаж оборудования из-за закрытия салонов связи.

В пресс-службе «Мегафона» отметили, что выручка от продаж оборудования и аксессуаров в «МегаФон Ритейл» в апреле снизилась до 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Действительно, многие клиенты оптимизируют затраты, например, откладывают приобретение нового смартфона и не очень регулярно вносят плату за использование неосновных SIM-карт, согласна пресс-секретарь Tele2 Дарья Колесникова. «Вымпелком» к концу апреля закрыл 34% собственных офисов и 25% магазинов франшизы, что привело к значительному снижению продаж SIM-карт и абонентских девайсов.

В мае 2020 года доходы от основной деятельности телекоммуникационных операторов, вероятно, покажут нулевую или умеренно отрицательную динамику, допустил Андрей Бархота. Его точку зрения разделяет Леонид Делицын — когда появится майская статистика, можно ожидать снижения показателя доходов компаний от оказания услуг связи населению на 3-4%.

Аналитик iKS-Consulting Максим Савватин прогнозирует дальнейший спад в телекоме, который будет продолжаться до снятия всех ограничений и возвращения к работе большинства сотрудников. Сегмент В2С, действительно, ждет продолжительная стагнация, соглашаются в пресс-службе «ЭР-Телеком Холдинга».

Отмена самоизоляции может оказать положительное воздействие на бизнес операторов мобильной связи, но, скорее, опосредованно, например, через восстановление деятельности монобрендовых розничных сетей, считает аналитик ИК «Велес Капитал» Артем Михайлин.

С открытием внутренних и внешних территориальных границ постепенно начнут восстанавливаться доходы от роуминга, допустил Петр Кушиков. Вернуть их к прежним показателям компании смогут уже к концу этого года, ожидает Алексей Буянов.

По прогнозам iKS-Consulting, восстановление основных классических сегментов телеком-рынка (доступа в интернет и голосовой связи) может занять до двух лет. При этом новые телеком-услуги и ИТ-сервисы могут показывать двузначные значения вопреки пандемии, заключил Максим Савватин.