Европейцы на карантине бросились снимать опасные наличные

За месяц оборот наличных денег в Европе вырос на 41,2 миллиарда евро, достигнув 1,327 триллиона. Больший прирост — 41,4 миллиарда — был зафиксирован только в октябре 2008 года во время финансового кризиса, подсчитало издание Financial Times.

Такая ситуация сложилась несмотря на то, что медики предупредили об опасности наличных денег в плане передачи коронавируса и попросили чаще пользоваться банковскими картами.

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Власти ЕС предполагают, что спрос на наличные связан с попытками сформировать финансовую подушку на черный день. В частности, в Ирландии в первую неделю апреля количество снятий с банкоматов упало почти в два раза, однако суммы снятий выросли очень существенно.

В России также наблюдается спрос населения на наличные деньги. За март сумма наличных в обращении выросла на 700 миллиардов рублей с учетом средств в кассах и банкоматах. При этом доля безналичных расчетов граждан впервые превысила траты наличными.

В середине марта Всемирная организация здравоохранения признала, что наличные деньги могут послужить способом передачи COVID-19. Продолжительность жизни коронавирусной инфекции на банкнотах достигает четырех дней, а на пластиковых картах — до девяти дней.

В связи с этим Банк России начал выдерживать банкноты в течение как минимум двух недель с момента поступления, так чтобы они возвращались в обращение уже чистыми.

Источник: Лента.Ру