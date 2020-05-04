Евросоюз выделит €1 млрд на разработку вакцины от коронавируса

Евросоюз намерен выделить €1 млрд на финансирование международных усилий по разработке вакцины от нового типа коронавируса. Об этом в понедельник, 4 мая, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на международной онлайн-конференции доноров для сбора средств на борьбу с пандемией в мире.

В свою очередь, власти Франции сообщили, что намерены выделить для этих целей €500 млн. Соответствующее заявление сделал президент страны Эммануэль Макрон.

Канцлер Германии Ангела Меркель также сообщила, что Германия выделит €525 млн на разработку вакцины от коронавируса и €1,3 млрд на укрепление системы здравоохранения в мире, передает ТАСС.

Ранее в конце апреля филантроп и один из основателей американской корпорации Microsoft Билл Гейтс спрогнозировал начало производства вакцины от инфекции. Миллиардер уверен, что наладить промышленное производство препарата при самом оптимистичном сценарии возможно не раньше чем через год.

Гейтс и его супруга пожертвовали $250 млн на меры по противодействию распространению коронавируса SARS-CoV-2, в том числе на разработку вакцин в семи различных лабораториях. Вклад был сделан в рамках международной инициативы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), направленной на ускорение разработки технологий по диагностике и лечению COVID-19.

По последним данным, в перечне кандидатных вакцин против COVID-19, сформированном ВОЗ, числится 83 препарата, среди которых 77 находятся на стадии доклинических исследований, а еще шесть проходят клинические исследования на людях. В данный список были включены девять российских вакцин.

22 апреля стало известно, что ряд ученых считают массовую вакцинацию единственным способом побороть пандемию новой коронавирусной инфекции.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в китайском Ухане.

По данным международного статистического бюро Worldometer на 4 мая, в мире зафиксировано более 3,5 млн случаев заражения коронавирусом. 249 тыс. человек скончались. Более 1,1 млн пациентов выздоровели.