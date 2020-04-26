Facebook запускает сервис для видеоконференций Messenger Rooms

26 апреля 2020     7
Facebook запускает сервис для видеоконференций Messenger Rooms

На фоне пандемии коронавируса резка возросла популярность и востребованность видеозвонков. В таких условиях компания Facebook объявила о запуске Messenger Rooms, предназначенного для групповых звонков. Об этом сообщается на сайте компании.

По словам главы компании Марка Цукерберга, сервис позволяет создавать так называемые комнаты видеозвонков, к которым могут присоединиться в режиме реального времени до 50 человек. Лимита по длительности звонков не будет.

Создавать такие конференции можно будет через Facebook или Messenger. Кроме того, такую функцию планируется внедрить в Instagram, WhatsApp и Portal.

Подчеркивается, что желающие присоединиться к беседе не обязательно должны быть зарегистрированы в приложениях Facebook. Организатор видеоконференции сможет просто поделиться ссылкой на беседу со всеми желающими, и они, перейдя по ней, сразу подключатся к разговору.

Кроме того, доработкам подвергнется сервис видеозвонков в WhatsApp. Теперь в них смогут принимать участие до восьми человек.

Ранее 23 апреля стало известно, что сотрудничество американской компании Facebook и индийского холдинга Reliance Industries может превратить мессенджер WhatsApp в «суперприложение» по примеру китайского WeChat.

О сделке Facebook и Reliance Industries стало известно 22 апреля. В официальном блоге Facebook сообщается, что компания вложила $5,7 млрд в телекоммуникационную Jio Platforms Limited, входящее в Reliance Industries. Это сделало американскую компанию крупнейшим миноритарным акционером индийского предприятия.

Источник: Газета Известия

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