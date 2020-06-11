ФАС отказала «Яндексу» в покупке агрегаторов такси группы «Везет»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказала «Яндексу» в приобретении агрегаторов такси группы «Везет», так как сделка привела бы к доминированию компаний на рынке такси. Об этом сообщило ведомство 11 июня.

Ходатайство о согласовании сделки в ФАС поступило 15 мая, в документе говорилось о приобретении «Яндексом» всех торговых знаков такси группы «Везет», таких как Fasten, «Лидер», RedTaxi и др.

В результате анализа состояния конкуренции на рынке агрегаторов такси было установлено, что в результате сделки совокупная доля «Яндекс.Такси» и группы «Везет» увеличится до 70%, причем в 32 субъектах она может превысить 50%, а в 19 — 80%.

«Таким образом, в результате совершения сделки «Яндекс.Такси» и группа «Везет» усиливают доминирующее положение как на всей территории РФ, так и в границах более половины регионов», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как отметил замглавы ФАС Анатолий Голомолзин, сегодня водители и пассажиры могут выбирать между разными агрегаторами такси в целях поиска наиболее выгодных условий. Проанализировав условия сделки ведомство пришло к выводу, что ее заключение «ведет к усилению концентрации рынка, к сужению возможности выбора», а значит, «последствия сделки могли негативно отразиться на конкуренции».

В «Яндекс.Такси» «РИА Новости» заявили, что оценки компании по долям рынка в случае заключения сделки расходятся с данными ФАС. На данный момент компания и «Везет» ожидают от ведомства мотивационного решения, пишет ТАСС.