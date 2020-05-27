Федерация кинологов поддержала Запашную в скандале с кражей собаки

27 мая 2020     21
Федерация кинологов поддержала Запашную в скандале с кражей собаки

Российская кинологическая федерация (РКФ) поддержала артистку Екатерину Запашную из цирковой династии Запашных после обвинений ее в краже породистой собаки самоеда, заявил «Известиям» президент организации Владимир Голубев.

Екатерина дважды находила на улице в Сочи брошенного и истощенного самоеда с клеймом и забирала себе. Первый раз ей удалось найти его прежних хозяев и вернуть собаку. Но после второго раза артистка решила оставить собаку себе. В свою очередь, хозяева собаки стали настаивать на возврате питомца, утверждая, что их собаку украли.

«Если информация, о которой рассказывает Екатерина, достоверная, то получается, что сейчас обвиняется именно тот человек, который не смог остаться равнодушным и оказал животному помощь», — сказал Владимир Голубев.

Президент РКФ добавил, что разрешить эту ситуацию нужно, опираясь на закон, и придать эту историю огласке.

«Безусловно задача правоохранительных органов разобраться, как обстояли дела на самом деле: отпускалась ли собака на выгул без присмотра, была ли она оставлена одна в опасности, без пищи и воды, что свидетельствует о жестоком обращении с животными», — подчеркнул кинолог.

По его словам, пока каждый владелец домашнего животного не осознает полноту своей ответственности перед самим животным и перед обществом, похожие случаи продолжат происходить. В этой связи он подчеркнул актуальность будущих поправок в Конституцию, которые коснутся защиты природы и животных.

Ранее СМИ сообщили, что в китайском Ухане пес несколько месяцев ждал в больнице хозяина, который скончался от COVID-19.

Источник: Газета Известия

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