Фергюсон отреагировал на отмену боя с Нурмагомедовым

2 апреля 2020     9
Фергюсон отреагировал на отмену боя с Нурмагомедовым

Американский боец смешанного стиля (ММА) Тони Фергюсон отреагировал на отмену поединка с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Реакция спортсмена опубликована в его Twitter.

По мнению 36-летнего Фергюсона, Нурмагомедов заранее понимал, что не будет с ним драться. Американец считает, что российский боец мог вернуться в США из Абу-Даби, но испугался.

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«Я поимел его второй раз. Делаю это на протяжении восьми лет. Я наемный убийца. Хабиб и Конор [Макгрегор] бегают, поджав хвосты, как чертовы псы. Хотя они даже не псы, они хреновы киски. Хабиб — сучка. Я обещал ему, что вытру пол его папахой, и он слился», — заявил Фергюсон.

1 апреля Нурмагомедов в Instagram написал, что поединок с Фергюсоном не состоится. Российский боец подчеркнул, что очень расстроен, но остается дома в Дагестане и соблюдает карантин. После объявления многие фанаты ММА в социальных сетях потребовали лишить Хабиба титула чемпиона UFC в легком весе.

Таким образом, поединок Нурмагомедова и Фергюсона сорвался в пятый раз. При этом не исключается, что турнир UFC 249, в главном бою которого американец и россиянин должны были драться за титул, будет проведен без участия россиянина. Среди возможным соперников Фергюсона называются Джастин Гэтжи, Хорхе Масвидаль и Конор Макгрегор.

Источник: Лента.Ру

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