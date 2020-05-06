Фергюсон призвал Нурмагомедова и Макгрегора завершить карьеру

6 мая 2020     18
Фергюсон призвал Нурмагомедова и Макгрегора завершить карьеру

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тони Фергюсон считает, что россиянин Хабиб Нурмагомедов и ирландец Конор Макгрегор должны завершить профессиональную карьеру. Он заявил об этом журналистам во время онлайн-конференции, передает ТАСС.

«Нурмагомедову и Макгрегору пора заканчивать. Хочу ли я драться с Хабибом? Не хочу говорить об этом, все мои мысли о UFC 249», — отметил Фергюсон.

Хабиб Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в легком весе. 1 апреля он снялся с турнира UFC 249, где он должен был защищать пояс чемпиона организации в легком весе в поединке с американцем Тони Фергюсоном. Бой планировалось провести 19 апреля, однако Нурмагомедов не смог вылететь из России из-за ограничений авиасообщения.

Фергюсон проведет бой с соотечественником Джастином Гейджи на турнире UFC 249 в Джексонвилле (штат Флорида, США) в ночь на 10 мая. Из-за эпидемии коронавируса турнир пройдет без зрителей.

Источник: Лента.Ру

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