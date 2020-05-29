Фермеров российского региона поддержат 116 миллионами рублей

29 мая 2020     11
Фермеров российского региона поддержат 116 миллионами рублей

Власти Якутии в 2020 году направят 116 миллионов рублей на грантовую поддержку начинающих фермеров в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Об этом сообщает портал «Будущее России. Национальные проекты» со ссылкой на региональный Минсельхоз.

Там уточнили, что из федерального бюджета выделят 87 миллионов рублей, а из регионального — почти 29 миллионов. Каждый победитель конкурса получит до пяти миллионов рублей в зависимости от направления развития хозяйства. Деньги можно направить на покупку сельскохозяйственных животных, техники, оборудования для производства и переработки продукции, земельного участка, а также на подключение производственных объектов к инженерным сетям и другие нужды.

На грантовую поддержку могут претендовать фермеры, открывшие в текущем году крестьянско-фермерские хозяйства, и те, кто готов зарегистрировать его при получении гранта.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

Источник: Лента.Ру

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