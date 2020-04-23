Фестиваль песен Булата Окуджавы отменили в Нижнем Тагиле

23 апреля 2020     13
Фестиваль песен Булата Окуджавы отменили в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле отменен фестиваль-конкурс творчества Булата Окуджавы «Возьмемся за руки, друзья…», сообщает Центральная городская библиотека. На 15–16 мая было запланировано проведение финала. Участникам предстояло исполнять песни военных лет.

Однако в связи с введенными ограничениями из-за пандемии коронавируса его перенесли на 2021 год, передает ТагилСити.Ру. По традиции конкурсанты на фестивале поют песни Окуджавы, читают стихи и поют песни, посвященные барду.

Напомним, в детстве Булат со своей семьей несколько лет прожил в Нижнем Тагиле. Его отец Шалва Окуджава был первым секретарем Нижнетагильского горкома партии, в 1937 году был арестован в связи с троцкистским делом на Уралвагонстрое и расстрелян. Булат с мамой и бабушкой вернулись в Москву.

Источник: Газета Известия

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