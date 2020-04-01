Фигуранткой 11 дел стала 18-летняя жительница Стерлитамака

1 апреля 2020     16
Фигуранткой 11 дел стала 18-летняя жительница Стерлитамака

В Стерлитамаке в отношении 18-летней местной жительницы возбуждено 11 уголовных дел. Девушка обвиняется в мелких хищениях из различных магазинов города.

Как пишет ИА «Башинформ» со ссылкой на пресс-службу республиканского МВД, летом 2019 года горожанка украла товар на сумму более 1 тыс. рублей. Ее обязали оплатить штраф. Однако она совершила еще 11 краж с конца прошлого по март 2020 года.

Девушка выносила из магазинов различные бытовые товары, такие, как шампуни, дезодоранты и кофе. В последний раз ее задержали сотрудники одного из магазинов и передали полиции.

В связи с тем, что жительница Стерлитамака в 16-летнем возрасте уже была судима за кражу и подвергалась административному наказанию, а в течение года совершила еще несколько краж, в отношении нее возбудили уголовные дела по статье «Мелкое хищение». Ей грозит лишение свободы на срок до одного года.

Источник: Газета Известия

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