Финская газета оправдала создание концлагерей в Карелии

Газета Ilta-Sanomat опубликовала материал, в котором оправдала создание финскими оккупантами концлагерей в Карелии во время Великой Отечественной войны.

Как считает автор публикации Паси Яакконен, действия финских оккупантов якобы «сильно отличались» от немецких. Он пояснил, что из 83 тысяч жителей Восточной Карелии больше половины, то есть 41 тысяча человек, имели финские корни. Журналист отметил, что к ним якобы относились лучше, чем к русским, которые жили на этой же территории.

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Яакконен полагает, что лагеря для интернированных лиц создавались не для уничтожения людей. Они были созданы из «страха, что русское население может начать партизанскую деятельность и диверсии», заявил журналист.

Он также заявил, что указ собрать не финское население в лагеря для интернированных вышел в июле 1941 года, то есть до начала оккупации Карелии.

Ранее сообщалост, что Следственный комитет России проведет проверку по материалам рассекреченного архива ФСБ о геноциде в связи с массовыми убийствами мирного населения Карелии финскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны. Следователи изучают материалы об уничтожении военнопленных и мирного населения СССР славянской национальности в концлагерях, созданных финской оккупационной администрацией на территории республики. После проверки им будет дана соответствующая правовая оценка.

16 апреля стало известно о публикации архива ФСБ с воспоминаниями узников концлагерей, в которых побывал каждый четвертый житель республики. В 1941-1944 годах финны построили 14 концлагерей в оккупированной ими Карело-Финской ССР. Весной 1942 года там содержались 24 тысячи узников, что составляло 30 процентов населения республики.

Источник: Лента.Ру