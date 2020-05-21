Фитнес-тренер объяснила причины ухудшения здоровья россиян

В период самоизоляции люди стали меньше заниматься фитнесом, а недостаток физической активности негативно отражается на здоровье. Об этом 20 мая в эфире НСН рассказала фитнес-тренер Дарья Кожевникова.

По словам специалиста, от недостатка движения страдает спина и сердечнососудистая система. Усугубляет ситуацию и неправильное питание: употребление продуктов с повышенным содержание сахара и трансжиров также является причиной того, кто к 35-40 годам люди приобретают грыжи позвоночника и сосудистые заболевания.

Кожевникова отметила, что для поддержания формы не обязательно прикладывать чрезмерные усилия: достаточно позаниматься даже 15 минут в день, сообщает телеканал «360».

«Но комплекс упражнений должен быть составлен корректно, специалистом, который получил специальное образование. Не надо заниматься самодеятельностью, придумывать свои комплексы упражнений», — пояснила тренер.

Она добавила, что можно следить за Instagram и YouTube профессиональных тренеров, которые предлагают комплексы упражнений.

Ранее издание «Аргументы недели» опубликовало результаты исследования изменений общественного здоровья за последние пять лет. По его результатам видно, что лишь 23% жителей стран, принявших участие в исследовании, признались, что их здоровье улучшилось в период самоизоляции. Лидером по этому показателю стала Индия (67% ответивших «лучше»), на втором месте — Китай (32% «лучше» и 37% «здоровье без изменений»). Россия лидирует по количеству респондентов, отметивших ухудшение состояния здоровья — 48%.

6 мая тренер «Бегового сообщества» Павел Кондрашев поделился рекомендациями о том, как не растерять спортивную мотивацию в режиме самоизоляции. По словам специалиста, важно вести дневник, в котором можно фиксировать свои тренировки, самочувствие и достижения. Это позволит наглядно увидеть прогресс и контролировать объем выполненной работы.