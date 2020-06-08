Фьюри посетовал на скромность и назвал себя величайшим бойцом в истории

8 июня 2020     19
Фьюри посетовал на скромность и назвал себя величайшим бойцом в истории

Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри назвал себя величайшим бойцом в истории человечества. Об этом сообщает BoxingScene.

Спортсмен заявил, что за последнюю тысячу лет не было никого, кто был бы способен его победить. По мнению Фьюри, он был рожден для бокса. Кроме того, британец посетовал на то, что является скромным человеком.

Последний поединок Фьюри провел в феврале 2020 года. Он нокаутировал американца Деонтея Уайлдера и отобрал у того пояс чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). 26 мая британец анонсировал бой против 53-летнего представителя США Майка Тайсона, ревшего вернуться на ринг.

В активе 31-летнего Фьюри 30 побед, 21 из которых нокаутом. Спортсмен ни разу не проигрывал, еще один бой он завершил вничью.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

В «Уфе» не выявлено заболевших коронавирусом
В «Уфе» не выявлено заболевших коронавирусом

22:00 Футболисты, тренерский и административный состав футбольного клуба «Уфа» прошли четвёртое тестирование на коронавирус. © Алексей Майшев РИА Новости Все …


В Совфеде оценили идею ввести награды для борющихся с COVID-19 врачей
В Совфеде оценили идею ввести награды для борющихся с COVID-19 врачей

22:06 Анна Лушникова Первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал RT внесённый в Госдуму проект постановления, в …


Устранение разлива нефти в НАО займет около пяти дней
Устранение разлива нефти в НАО займет около пяти дней

Компания ООО «Компания Полярное сияние», которой принадлежит Дюсушевское месторождения, где ранее произошла утечка нефтепродуктов, опровергает информацию о разливе 10 т …


Налоги и вычет: какую поддержку получат соцработники и НКО
Налоги и вычет: какую поддержку получат соцработники и НКО

Пакет мер поддержки социальных работников и НКО, объявленный президентом, разрабатывался при участии общественников, рассказали «Известиям» в некоммерческих организациях. Владимир Путин …


В Севастополе откроется методический центр для реабилитации детей с ДЦП
В Севастополе откроется методический центр для реабилитации детей с ДЦП

Президент отметил работу севастопольских некоммерческих организаций. Во время видеоконференции с социальными работниками страны Владимиру Путину представили обновлённый центр «Особые дети». …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты