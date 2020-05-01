ФНС России запустила сервис для выплаты субсидий малому и среднему бизнесу

Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустила специальный сервис для выплаты субсидий малому и среднему бизнесу. Организации и индивидуальные предприниматели, занятые в пострадавших отраслях, могут подать заявление на их получение, говорится в сообщении ведомства.

Чтобы получить субсидию, необходимо направить заявление в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи, через личный кабинет налогоплательщика — юридического лица (личный кабинет налогоплательщика — индивидуального предпринимателя) или по почте.

Субсидия предоставляется для частичной компенсации затрат организаций и ИП, связанных с осуществлением ими деятельности в условиях ухудшения ситуации в связи с коронавирусом, в том числе на сохранение занятости и оплаты труда своих работников в апреле и мае 2020 года. Размер субсидии рассчитывается исходя из количества работников в марте, умноженного на 12 130 рублей (МРОТ). Для индивидуальных предпринимателей к числу работников прибавляется один человек (сам ИП).

Если индивидуальный предприниматель не имеет наемных работников, размер субсидии будет равен 12 130 рублей в месяц.

Субсидию можно получить при определенных условиях. В частности, если заявитель включен в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 1 марта 2020 года; если отрасль, в которой ведется деятельность заявителя, относится к отраслям, утвержденным постановлением правительства России от 03.04.2020 № 434; если заявитель не находится в процессе ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства и не принято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ; если заявитель по состоянию на 01.03.2020 не имеет задолженности по налогам, страховым взносам более 3 тыс. рублей; если количество работников заявителя в месяце, за который выплачивается субсидия, составляет не менее 90 процентов от количества работников в марте 2020 года; если заявитель вовремя представил отчетность СЗВ-М за март 2020 года.

После рассмотрения заявления в течение трех дней налоговый орган вынесет решение, и, если условия соблюдены, Федеральное казначейство перечислит деньги в банк (но не ранее 18-го числа месяца, следующего за месяцем, за который предоставляется субсидия).

Уведомление о перечислении субсидии или сообщение об отказе в выплате субсидии с указанием причины заявитель получит тем же способом, каким было направлено само заявление.

На сайте ФНС России размещена промостраница с подробной информацией об условиях получения субсидии, ее размерах и процедуре предоставления.

Кроме того, на сайте ФНС России также есть сервис по самостоятельной проверке соответствия заявителей установленным критериям для получения субсидии, а также для проверки информации о ходе рассмотрения уже поданных заявлений.

Узнать о ходе рассмотрения заявления также можно через личный кабинет налогоплательщика – юридического лица или индивидуального предпринимателя или уточнить по единому телефонному номеру налоговой службы 8-800-222-22-22.

Источник: Лента.Ру