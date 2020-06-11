Forbes оценил новейшую российскую подлодку «Хабаровск»

Американский журнал Forbes назвал российскую подлодку проекта 09851 «Хабаровск» субмариной десятилетия. Издание отмечает, что после получения на вооружения «гигантской самоходной ядерной торпеды «Посейдон», «Хабаровск» будет способен изменить ход ведения подводных войн.

В материале от 9 июня говорится, что многие характеристики «Хабаровска» пока засекречены. Однако журналисты полагают, что подлодка будет иметь много общего с ударными стратегическими субмаринами проекта «Борей».

Уникальность же состоит в оснащении беспилотниками «Посейдон», оснащенными ядерными зарядами.

«Посейдон» будет представлять серьезную опасность для прибрежных городов США, таких как Нью-Йорк и Лос-Анджелес…Если планы у России не изменятся, «Хабаровск» все следующее десятилетие будет в центре внимания западных специалистов по противолодочной войне. Особое внимание этой лодке будут уделять ВМС США и Британии», — говорится в статье.

Журнал указывает, что появление подобных подлодок создаст серьезные проблемы для западных флотов, так как придется создавать новое способное перехватить «Посейдон» оружие. Ведь для существующих торпед он недостижим.

26 мая Подводные директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов рассказал «Известиям», что подводные аппараты «Посейдон» являются оружием «Судного дня» и создаются для сдерживания ядерной агрессии со стороны США.