Фракция Порошенко начала сбор подписей за отставку правительства Украины

Фракция бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» выступила за отставку правительства и начала сбор подписей в поддержку своей инициативы. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте партии 9 июня.

Сторонники Порошенко призвали поддержать отставку кабмина во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем коллег из партии «Голос», «Батькивщина» и депутатских групп «За будущее» и «Доверие»

«Чем быстрее этот кабмин уйдет в отставку, тем меньший вред он нанесет отечественной экономике и тем менее разрушительными будут последствия их деятельности!» — говорится в заявлении «Европейской солидарности».

Фракция заверила, что за три месяца деятельности второго правительства, созданного при президенте Владимире Зеленском, кризис в стране усугубился, промышленность рекордно упала, а дыра в бюджете превысила $11,3 млрд.

Кроме того, в партии Порошенко выразили сомнение в том, что нынешние власти способны справиться с эпидемией коронавируса, которая только усугубила «вызванный некомпетентностью власти кризис».

20 мая стало известно, что в отношении Петра Порошенко возбудили еще одно уголовное дело по статьям «Государственная измена» и «Злоупотребление властью».

Комментируя эту новость, Зеленский заявил, что бывшее руководство Украины ждет впереди еще «много приключений и приговоров». Также украинский лидер раскритиковал действия бывших руководителей страны.