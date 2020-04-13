Франция продлила ограничения на передвижения по стране до 11 мая

13 апреля 2020     12
Франция продлила ограничения на передвижения по стране до 11 мая

Во Франции продлили ограничительные меры по передвижению по стране из-за коронавируса до 11 мая. Об этом заявил глава государства Эммануэль Макрон в понедельник, 13 апреля.

«Надежда возвращается, но в (регионе) Град-Эст, так же, как и в Иль-де-Франс, больницы переполнены. Эпидемия еще не находится под контролем, поэтому мы должны продолжать наши усилия. В течение следующих четырех недель правила должны соблюдаться», — приводит его слова Les Echos.

Также Макрон отметил, что скорость распространения вируса в стране начинает замедляться и поблагодарил граждан за соблюдение карантинных мер.

С 17 марта во Франции из-за эпидемии коронавируса власти ввели строгие ограничения на передвижения людей, нарушителям грозит штраф. В стране не работают рестораны, кафе, кинотеатры и непродовольственные магазины.

По данным портала Worldometer на 13 апреля, во Франции зафиксировано более 136 тыс. заболевших коронавирусом, из которых более 14 тыс. скончались.

Источник: Газета Известия

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