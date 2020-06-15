Фрегат «Маршал Шапошников» оснастят новой ПВО

15 июня 2020     13
Фрегат «Маршал Шапошников» оснастят новой ПВО

Модернизированный фрегат «Маршал Шапошников получит непробиваемый щит: корабль готовят к установке зенитного ракетно-артиллерийского комплекса (ЗРАК) «Панцирь-М», рассказали «Известиям» источники в Минобороны.

По словам собеседников издания, сейчас прорабатывают несколько вариантов установки ЗРАК на фрегате «Маршал Шапошников» проекта 1155 «Удалой», однако есть ряд технических трудностей, связанных с определением оптимального месторасположения нового комплекса ПВО.

Специалисты рассматривают возможность его размещения как в кормовой части, так и в центральной.

Сейчас фрегат находится в центре судоремонта «Дальзавод», где завершается его модернизация. Уже были демонтированы и отстроены с нуля более 20% надстроек, а также заменена забортная арматура.

Изменения нужны для того, чтобы установить самое современное оборудование и ракетные системы.

«С появлением «Панциря» возможности ПВО фрегата существенно возрастут, — пояснил военный историк Дмитрий Болтенков. — Особенно при отражении атак крылатых ракет, БПЛА и самонаводящихся авиационных бомб».

Боевой блок «Панциря-М» объединяет восемь зенитных установок и две шестиствольные 30-миллиметровые автоматические пушки.

Эксперты полагают, что комплекс обеспечит неуязвимость фрегата, главным калибром которого должны стать гиперзвуковые ракеты «Циркон».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Нарастили «Панцирь»: фрегат «Маршал Шапошников» оснастят новой ПВО

Источник: Газета Известия

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Фрегат «Маршал Шапошников» оснастят новой ПВО
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