ФРС США сохранила ставку на уровне 0-0,25% годовых

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила ставку по федеральным фондам на уровне от 0 до 0,25%. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 10 июня на сайте ведомства.

Уточняется, что ФРС продолжит использование всех инструментов для поддержки страны в условиях кризиса, вызванном пандемией коронавируса.

«Вспышка коронавируса вызывает огромные человеческие и экономические трудности в Соединенных Штатах и во всем мире. Вирус и меры, принятые для защиты общественного здоровья, привели к резкому снижению экономической активности и резкому сокращению рабочих мест», — отметили в ФРС.

Также ведомство ухудшило прогноз по безработице США в 2020 году с 3,5% до 9,3%. По мнению аналитиков, число безработных в стране в 2021 году составит 6,5% вместо ранее прогнозируемых 3,5%.

На фоне сообщений о сохранении ставки на прежнем уровне курс доллара США на Мосбирже перешел к снижению вечером в среду.

В конце апреля ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 0-0,25% годовых. Ее дважды снизили в марте до отметки в 0–0,25% годовых. Решение о снижении ставки финансисты приняли в ответ на тяжелые экономические последствия вспышки коронавируса.