ФСБ ликвидировала укрывшихся в кафе террористов в ходе спецоперации на Кавказе

В городе Сунжа республики Ингушетия в ходе контртеррористической операции (КТО) были ликвидированы два террориста. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Фамилия одного из погибших Оздоев. Они укрывались в кафе «Смак» на улице Демченко, где их заблокировали силовики. Боевики могли быть гражданами Узбекистана, которые работали в одном из цехов по изготовлению мебели, сообщил источник «Интерфакс». В настоящее время территорию проверяют взрывотехники. Среди сотрудников правоохранительных органов пострадавших нет, уточняет агентство. Источник пояснил, что бой с боевиками проходил в помещении кафе, магазина и хозяйственной пристройки.

Ранее 30 мая сообщалось, что по решению начальника республиканского управления ФСБ генерал-майора Сергея Чернышева в Сунже был введен режим КТО после начавшейся перестрелки правоохранительных органов с бандитами. Информированный источник сообщал о двух боевиках, которые были заблокированы в хозяйственной постройке.

Видео с места боестолкновения публикует «112». На кадрах видны изрешеченные стены постройки.

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Источник: Лента.Ру