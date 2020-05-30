ФСБ начала на Кавказе операцию против боевиков

В Сунженском районе Ингушетии введен режим контртеррористической операции (КТО) после начавшейся перестрелки правоохранительных органов с бандитами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб северокавказского региона.

По решению начальника республиканского управления ФСБ генерал-майора Сергея Чернышева с 14:30 30 мая проводится контртеррористическая операция на территории города Сунжа, в частности, ограничения введены на улицах Чкалова, Плиева, Дружбы, Висаитова, Южная, Гарданова. Местным жителям рекомендовано сохранять спокойствие, не допускать хаоса и массовых беспорядков, и не мешать правоохранительным органам. В оперштабе отметили, что обстановка контролируется.

В настоящее время бой между силовиками и бандитами завязался на улице Демченко, сообщил источник агентства. Там заблокирована группа бандитов, уточнили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете.

Видео с места происшествия публикует издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

На кадрах заблокированная полицейскими машинами улица, слышны выстрелы.

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Источник: Лента.Ру