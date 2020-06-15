ФСБ обвинила президента Арктической академии наук в госизмене в пользу Китая

15 июня 2020     11
ФСБ обвинила президента Арктической академии наук в госизмене в пользу Китая

Следователи ФСБ предъявили обвинение в госизмене президенту Санкт-Петербургской Арктической общественной академии наук, 78-летнему Валерию Митько. Об этом «Интерфаксу» сообщил руководитель правозащитного объединения «Команда 29» адвокат Иван Павлов.

Ученому вменяется госизмена в пользу Китая. Спецслужбы считают, что Митько во время поездки в КНР передал сведения, составляющие государственную тайну. Речь идет о разработках в области гидроакустики и способов обнаружения подводных лодок, которые, по данным ФСБ, глава академии собирал с 2017-го по 2018 год, отрабатывая шпионское задание, уточнил источник агентства.

Митько свою вину не признает. Его адвокат указал, что ученый брал в поездку материалы, касающиеся исключительно его научной и преподавательской деятельности.

В настоящее время Митько находится под домашним арестом — 5 июня его срок был продлен до 10 октября. Мера пресечения была избрана в феврале Дзержинским судом Петербурга.

На сайте Санкт-Петербургской Арктической общественной академии наук говорится, что организация занимается научным обоснованием содержания Арктической доктрины России как основного документа, провозглашающего геополитические интересы России в Арктике и организующего деятельность по их реализации. Академия была создана 2003 году.

Митько является капитаном 1 ранга запаса. С 1963-го по 1994 год он служил на кораблях, подводных лодках, в учреждениях Военно-морского флота. В 1994 году он ушел в запас с должности начальника кафедры подводных информационных систем Военно-морской академии.

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Источник: Лента.Ру

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