ФСБ пресекла в Курганской области попытку провоза оружия в Казахстан

Федеральная служба безопасности (ФБС) пресекла попытку провоза оружия и боеприпасов из Курганской области на территорию Казахстана. Об этом во вторник, 31 марта, сообщили в пресс-службе Пограничного управления спецслужбы по Курганской и Тюменской областям.

Тайник с оружием был обнаружен в грузовом автомобиле DAF, следовавшего из России в Казахстан, в ходе пограничного контроля.

«В результате проведенного досмотра в автомобиле были обнаружены: 2 охолощенных автомата Калашникова с возможностью имитации выстрела патроном светозвукового действия калибра 7,62 мм, 1 охолощенный пистолет Макарова, 89 гильз для патронов калибра 9 мм, 53 пули калибра 9 мм, станок для изготовления патронов», — приводит выдержку из сообщения ТАСС.

Также обнаружены два нарезных ствола для пистолета Макарова, с использованием которых можно из охолощенного оружия создать боевое.

Груз изъят и направлен на экспертизу.

28 марта ФСБ пресекла деятельность группировки, переделывавшей гражданское оружие в боевые аналоги. В нее входили жители Ставропольского края и Карачаево-Черкесии. При обысках у них изъято большое количество оружия, в том числе пистолеты-пулеметы, револьверы, карабины и винтовки.