Футболист АПЛ стал жертвой вооруженного ограбления на самоизоляции

14 мая 2020     4
Футболист АПЛ стал жертвой вооруженного ограбления на самоизоляции

Английский полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли получил травму в ходе вооруженного ограбления. Об этом сообщает The Guardian.

24-летний хавбек клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) находился у себя дома на изоляции. Двое злоумышленников ворвались в помещение утром, 13 мая. Преступники угрожали футболисту ножом и нанесли ему несколько ударов. Они забрали из дома Алли драгоценности и часы. Отмечается, что игроку и находившимся в доме его брату и их спутницам не потребовалась госпитализация.

Двумя месяцами ранее жертвами ограбления стали члены семьи другого игрока «Тоттенхэма» Яна Вертонгена. Пока отец семейства находился в расположении клуба, участвовавшего в Лиге чемпионов, четверо вооруженных ножами преступника ограбили дом футболиста, пока там находились его жена и дети.

Алли выступает за «Тоттенхэм» с 2015 года. На его счету 153 матча и 50 голов в составе «шпор».

Источник: Лента.Ру

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