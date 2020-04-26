Футболист «Эвертона» Кин нарушил карантин и устроил дома вечеринку

Игрока английского футбольного клуба «Эвертон» Мойзе Кина уличили в нарушении режима самоизоляции, сообщает в воскресенье, 26 апреля, Daily Mirror.

Форвард опубликовал в социальных сетях видео с домашней вечеринки, на которой он был окружен компанией танцующих девушек. Видеоролик футболист подписал как «карантинная очистка».

Руководство клуба заявило, что после случившегося футболиста ждут дисциплинарные санкции.

Кин перешел в «Эвертон» летом 2019 года из туринского «Ювентуса» и сыграл за команду в нынешнем сезоне 26 матчей, в которых забил один мяч.

19 апреля сообщалось, что бразильские полузащитники ФК «Краснодар» Вандерсон и Кайо Панталеан вместе с друзьями устроили алкогольную вечеринку на карантине во время пандемии коронавируса.