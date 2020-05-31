Футболиста «Манчестер Сити» Махреза обокрали на 500 тыс фунтов

31 мая 2020     11
Футболиста «Манчестер Сити» Махреза обокрали на 500 тыс фунтов

Квартиру полузащитника английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Рияда Махреза обокрали, сообщает в субботу, 30 мая, газета The Sun.

По информации издания, у 29-летнего алжирского спортсмена были похищены личные вещи на сумму более £500 тыс. Сам он в момент кражи дома отсутствовал.

В частности, воры присвоили часы Richard Mille стоимостью £230 тыс., Rolex Daytona (£40 тыс.) и Rolex Day Date (£35 тыс.).

Кроме того, спортсмен лишился примерно £50 тыс. наличных, браслета Cartier и коллекции редких футболок на сумму до £150 тыс.

13 мая стало известно, что полузащитника английской команды «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли ограбили и избили в собственном доме.

Источник: Газета Известия

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