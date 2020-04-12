Футболистка из США потренировалась с гирей на позднем сроке беременности

12 апреля 2020     18
Футболистка из США потренировалась с гирей на позднем сроке беременности
Видео: alexmorgan13 / Instagram

Нападающая сборной США по футболу Алекс Морган устроила силовую тренировку на позднем сроке беременности. Видео с фрагментами занятия спортсменка опубликовала в своем Instagram.

Девушка поднимала гирю, делала выпады и отжимания. Подписчики оставили 30-летней футболистке множество восторженных комментариев.

Морган — двукратная чемпионка мира в составе американской национальной команды, в ее активе также золото Олимпиады 2012 года. В составе сборной США она провела 169 матчей, в которых забила 107 мячей.

Источник: Лента.Ру

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