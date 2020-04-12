Футболистка из США потренировалась с гирей на позднем сроке беременности

Морган — двукратная чемпионка мира в составе американской национальной команды, в ее активе также золото Олимпиады 2012 года. В составе сборной США она провела 169 матчей, в которых забила 107 мячей.

Нападающая сборной США по футболу Алекс Морган устроила силовую тренировку на позднем сроке беременности. Видео с фрагментами занятия спортсменка опубликовала в своем Instagram .

12 апреля в Крыму зафиксировано два случая коронавируса На утро 12 апреля в Крыму зафиксировано два новых случая коронавируса. Один – в семейном очаге в Керчи, другой – …



В Москве ввели особый порядок оказания медицинской помощи беременным Особый порядок оказания медицинской помощи беременным ввели в Москве в связи с распространением коронавируса: посещение женских консультаций, дневных стационаров приостанавливается. …



Названы главные нарушители режима самоизоляции в Москве Режим всеобщей самоизоляции, действующий в Москве из-за распространения коронавируса, чаще всего не соблюдают подростки, молодежь и люди среднего возраста. Главных …



Футболистка из США потренировалась с гирей на позднем сроке беременности Видео: alexmorgan13 / Instagram Нападающая сборной США по футболу Алекс Морган устроила силовую тренировку на позднем сроке беременности. Видео с …

