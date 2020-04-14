«Газпром нефть» и Shell развивают проект разработки Салымских месторождений

Совместное предприятие «Газпром нефти» и Shell «Салым Петролеум Девелопмент» (СПД) получило лицензию на право геологического изучения и освоения запасов углеводородов участка «Салымский-2» в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом говорится в сообщении «Газпром нефти».

В соответствии с партнерским соглашением, «Салым Петролеум Девелопмент» приобрел у «Газпром нефти» сто процентов долей уставного капитала предприятия «Салымский-2», которому принадлежит лицензия на одноименный участок. СПД станет оператором разработки нового актива, который граничит с уже осваиваемыми предприятием Западно-Салымским, Ваделыпским и Верхнесалымским месторождениями.

В настоящее время на «Салымском-2» ведутся геологоразведочные работы. В дальнейшем будет составлен план освоения участка.

Источник: Лента.Ру