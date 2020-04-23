«Газпром нефть» успешно испытала беспилотные грузовики в Арктике

23 апреля 2020     9
«Газпром нефть» успешно испытала беспилотные грузовики в Арктике

«Газпром нефть» успешно провела испытания беспилотных грузовых автомобилей на Восточно-Мессояхском месторождении (ЯНАО, Гыданский п-ов). Об этом в четверг, 23 апреля, сообщается в пресс-релизе компании.

Проект является совместной инициативой «Газпром нефти» и «КАМАЗа», главная его цель — подтвердить потенциальную эффективность использования беспилотных транспортных средств, позволяющих повысить безопасность грузоперевозок и оптимизировать снабжение труднодоступных регионов.

В ходе испытаний автомобили без водителей продемонстрировали потенциал беспилотных технологий: умение передвигаться по заданным маршрутам, обмениваться информацией через дублируемые системы связи, распознавать препятствия и прогнозировать траекторию движения с учетом актуальной дорожной обстановки. Контроль за перемещением грузовиков осуществлялся из центра управления, оборудованного на Восточно-Мессояхском месторождении.

В ходе тест-драйва КАМАЗы безаварийно преодолели 2,5 тыс. км.

«Арктические проекты составляют значительную часть нашего производственного портфеля. Мы научились преодолевать вызовы, связанные с экстремальными климатическими условиями, удаленностью наших активов от развитой инфраструктуры, создавая инженерные и технологические решения, которых нет больше нигде в мире. Мы постоянно ищем новые возможности для повышения эффективности и безопасности нефтедобычи. В том числе, используя беспилотные технологии мониторинга промышленных объектов и доставки грузов. Эти инновации «Газпром нефть» внедряет вместе с партнерами из других отраслей, создавая стимулы для развития многих российских индустрий», — заявил заместитель генерального директора по разведке и добычи «Газпром нефти» Вадим Яковлев.

Как отметили участники проекта, главное преимущество беспилотных транспортных средств — неограниченная работоспособность. Машины не устают и не ошибаются даже на сложных маршрутах, в условиях низких температур, метелей и плохой видимости. В сравнении с пилотируемыми аналогами беспилотные КАМАЗы на 50% более безопасны и позволяют на 10-15% снизить издержки при грузоперевозках.

После проекта на Ямале компания приступила к похожему проекту в Югре. В ходе испытаний была успешно протестирована ГАЗель Next Электро. Целью была проверка работоспособности технологии в данных широтах с учетом имеющейся связи, дорожного покрытия, погодных условий и выявление зон развития для дальнейшей доработки.

В ноябре сообщалось о планах создания беспилотного танкера и газовозов для освоения северных месторождений углеводородов в Арктике. В качестве опытного образца конструкторы используют танкер «Михаил Ульянов», в дальнейшем инновационную систему планируется реализовать на одном из газовозов для проекта «Арктик СПГ-2». Спуск танкера на воду намечен на 2023 год.

Источник: Газета Известия

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