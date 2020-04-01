«Газпром» перезапустил «Силу Сибири»

Поставки природного газа из России в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» возобновились после проведения профилактических работ. О перезапуске рассказал представитель пресс-службы «Газпрома», его слова приводит ТАСС.

Материалы по теме 00:01 — 10 марта Время краха Россия не смогла договориться с Саудовской Аравией о ценах на нефть. Страдать будет весь мир

«Поставки газа китайским потребителям возобновлены и идут в штатном режиме», — рассказали в компании. Профилактические работы велись с середины марта. Решение о приостановке было принято совместно с основным покупателем газа — китайской государственной компанией CNPC. В будущем проверки будут проводить дважды в год: весной и осенью.

«Силу Сибири» запустили в декабре 2019-го. Газ по трубопроводу доставляется с Чаяндинского месторождения в Якутии на север Китая. В сутки по нему проходит порядка 11-14 миллионов кубометров топлива.

Источник: Лента.Ру