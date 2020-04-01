«Газпром» перезапустил «Силу Сибири»

1 апреля 2020     16
«Газпром» перезапустил «Силу Сибири»

Поставки природного газа из России в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» возобновились после проведения профилактических работ. О перезапуске рассказал представитель пресс-службы «Газпрома», его слова приводит ТАСС.

Материалы по теме

00:01 — 10 марта

Время краха

Россия не смогла договориться с Саудовской Аравией о ценах на нефть. Страдать будет весь мир

«Поставки газа китайским потребителям возобновлены и идут в штатном режиме», — рассказали в компании. Профилактические работы велись с середины марта. Решение о приостановке было принято совместно с основным покупателем газа — китайской государственной компанией CNPC. В будущем проверки будут проводить дважды в год: весной и осенью.

«Силу Сибири» запустили в декабре 2019-го. Газ по трубопроводу доставляется с Чаяндинского месторождения в Якутии на север Китая. В сутки по нему проходит порядка 11-14 миллионов кубометров топлива.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

В Крыму вырастет число тех, кого будут тестировать на коронавирус
В Крыму вырастет число тех, кого будут тестировать на коронавирус

Количество тестов на коронавирус в республике Крым будет увеличено до 700-800 анализов в сутки. Такая возможность наконец появилась, сообщила сегодня …


Жителя Крыма привлекут к ответственности за фейковое сообщение о новых случаях коронавируса
Жителя Крыма привлекут к ответственности за фейковое сообщение о новых случаях коронавируса

Житель Крыма на своей странице в одной из соцсетей разместил пост, что якобы в его сельском поселении пять человек болеют …


В Крыму поступивших под меднаблюдение на 60 больше, чем тех, с кого его сняли
В Крыму поступивших под меднаблюдение на 60 больше, чем тех, с кого его сняли

В Крыму 2902 человека сейчас находятся под медицинским наблюдением, из них 2826 – дома, сообщил сегодня министр здравоохранения республики Игорь …


«Газпром» перезапустил «Силу Сибири»
«Газпром» перезапустил «Силу Сибири»

Поставки природного газа из России в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» возобновились после проведения профилактических работ. О перезапуске рассказал представитель …


Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом, всего за последние сутки зарегистрировано 440 случаев новой коронавирусной инфекции в 35 …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты