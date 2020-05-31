Гендиректор «Спартака» Цорн рассказал о самочувствии заболевших игроков

31 мая 2020     13
Гендиректор «Спартака» Цорн рассказал о самочувствии заболевших игроков

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн оценил состояние полузащитников Романа Зобнина и Зелимхана Бакаева после заражения коронавирусом. Зобнин всю изоляцию во время пандемии провел в Москве, после проверки анализов у него были обнаружены антитела. Футболист прошел обязательный карантин и на этой неделе приступил к тренировкам с командой.

У Бакаева после возвращения из Назрани в столицу выявили заболевание в активной фазе, он остается на домашнем режиме.

«Мы обсуждали, Рома тоже не знает, где и когда это произошло. Заболел Зобнин во второй половине апреля, сейчас говорит, что чувствует себя даже лучше, чем до инфекции. После того, как получили отрицательный результат теста, и в организме Романа обнаружились положительные антитела, провели полное обследование, изучили сердце и легкие футболиста. Зобнин чувствует себя хорошо, тренируется наравне со всеми. И физические показатели у него шикарные. А вот где и как он заразился, сам не знает», – сказал Цорн в интервью газете «Спорт-Экспресс».

Тестирование футболисты «Спартака» прошли в Москве на стадионе клуба в Тушине после выхода из режима изоляции 21 мая. Через два дня игроки заехали на тренировочную базу в подмосковной Тарасовке.

Бакаев присоединится к команде только после всех необходимых процедур. Как сообщил Цорн, сейчас игрок чувствует себя хорошо, а болезнь проходит бессимптомно. «Ему сделали КТ, которая не показала никаких ухудшений, легкие не поражены», – заметил гендиректор. По его словам, после 14-дневного карантина полузащитник повторит тест. Если результат станет отрицательным, то футболист приедет в Тарасовку.

Также заболевание коронавирусом перенес владелец «Спартака» Леонид Федун. Вице-президенту «Лукойла» потребовалась госпитализация. Цорн сообщил, что находится с Федуном в постоянном контакте. «Пока владелец находился в клинике, не раз набирал ему, желал здоровья, узнавал, как он себя чувствует», – сказал гендиректор красно-белых. Он также добавил, что команда и сотрудники клуба с радостью восприняли сообщение о выписке и возвращении домой Федуна. Игроки записали командное видеообращение, пожелав ему быстрейшего выздоровления.

Тинькофф – Чемпионат России был прерван 17 марта. 15 мая исполком Российского футбольного союза принял решение о доигровке сезона. Первый из восьми оставшихся туров должен пройти в конце недели с воскресеньем, 21 июня. Заключительный игровой день чемпионата – 22 июля. На 25 июля запланировал финал Олимп – Кубка России. В полуфинале этого турнира «Спартак» сыграет с «Зенитом».

Источник: Газета Известия

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