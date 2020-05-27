Генерал рассказал о возможном усилении разведки США у границ России

С выходом США из Договора по открытому небу (ДОН) американцы попытаются компенсировать отсутствие информации при помощи самолетов-разведчиков у границ России. Об этом в среду, 27 мая, заявил «РИА Новости» бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО России генерал-лейтенант Валерий Горбенко.

«Американцы заявили о выходе из ДОН, теперь будут пытаться компенсировать недостаток разведывательной информации с помощью самолетов-разведчиков. Будет увеличено количество их вылетов как рядом с территорией России, так и в местах присутствия наших военных. Российская авиация будет этому активно препятствовать. Количество таких инцидентов может значительно вырасти», ― сказал он.

Горбенко добавил, что, скорее всего, Пентагон будет и дальше обвинять Россию в нарушениях ДОН и нагнетать обстановку, хотя именно американские самолеты, по мнению генерала, чаще всего подлетают слишком близко к российским военным объектам.

Ранее в этот день 6-й флот ВМС США заявил о «небезопасном» перехвате своего разведывательного самолета Poseidon P-8A двумя российскими истребителями Су-35 над Средиземным морем.

Президент США Дональд Трамп 21 мая объявил о выходе из Договора по открытому небу, решение вступит в силу через шесть месяцев начиная с 22 мая. При этом американский лидер допустил заключение нового соглашения, а госсекретарь Майк Помпео допустил возврат Вашингтона к документу в случае, «если Россия вернется к полному соблюдению» его условий.

Решение Трампа уже раскритиковали члены конгресса США, подчеркнув, что такой шаг лишь ослабит позиции страны в сфере национальной безопасности и изолирует ее от дел, ведь действие документа продолжится и без участия Вашингтона. Кроме того, выход из соглашения лишит США инструмента контроля над действиями России и станет «пощечиной союзникам в Европе».

Россия же заявила, что подтверждает намерение выполнять Договор по открытому небу, судьба которого после одностороннего выхода США будет решена на конференции стран-участниц.